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АНАЛІТИКА

Наказ Міноборони, що визначає придатність до військової служби, набуде чинності з 4 травня

13:56 03.05.2024 |

Україна

 

Наказ Міністерства оборони про зміни до положення про військово-лікарську комісію (ВЛК) у Збройних силах України, що визначає придатність до військової служби за наявності певних діагнозів, набуде чинності з 4 травня.

Згідно з наказом, зокрема, непридатними до військової служби визнаються громадяни, які мають інфекційні захворювання, що не піддаються лікуванню, вірусні інфекційні захворювання центральної нервової системи, вірусні інфекційні ураження шкіри, протозойні захворювання, гельмінтози.

Непридатними, зокрема, визнаються хворі на туберкульоз, пацієнти з усіма видами хронічних вірусних гепатитів, пацієнти з низкою онкологічних захворювань із метастазами та неможливістю радикального хірургічного лікування.

Крім того, непридатними визнаються пацієнти зі швидко прогресуючими захворюваннями крові та кровотворних органів, захворюваннями щитоподібної залози, всіма видами цукрового діабету зі значними порушеннями функцій, низкою захворювань центральної нервової системи, зокрема церебральним паралічем і паралітичними синдромами, хворобою Паркінсона, розсіяним склерозом, низкою прогресуючих очних захворювань, захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи та низкою судинних захворювань.

Непридатними також визнаються пацієнти з тяжкими та стійкими розладами психіки та поведінки, низкою захворювань сечостатевої системи тощо.

Згідно з наказом, штатні ВЛК перевіряють відповідність рішень, прийнятих позаштатними ВЛК, встановленому діагнозу. Під час встановлення діагнозу насамперед враховуватимуться результати фізикального обстеження та спеціальних досліджень, а в разі невідповідності результатів актуального обстеження проводитиметься загальний консиліум.

Крім того, згідно з наказом, під час дії режиму воєнного стану кожен військовозобов'язаний прибуває на медичний огляд із результатами рентгенологічного обстеження органів грудної клітки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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