Туман війни нашого часу: Україна хоче обмежити знімання своєї території зі супутників

Міноборони України співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових компаній, аби вона обмежила знімання української території.

Представники Міністерства оборони вже зустрілись з керівництвом компанії, назву якої з міркувань безпеки не поширюють.

«Щодня супутникові компанії проводять знімання території України. Ці зображення можуть бути використані ворогом. Тому ми вдячні партнерам за готовність підписати меморандум з нами й спільно реалізувати механізм щодо обмеження знімання нашої території. Ця співпраця має стати прикладом для інших супутникових компаній. В умовах війни ми маємо мінімізувати ризики використання зображень України ворогом», - сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Окрім того, уряд має намір продовжити контракт зі з супутниковою компанією задля замовлення актуальних знімків території України.