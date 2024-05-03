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АНАЛІТИКА

Туман війни нашого часу: Україна хоче обмежити знімання своєї території зі супутників

23:19 02.05.2024 |

Україна

 

Міноборони України співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових компаній, аби вона обмежила знімання української території.

Представники Міністерства оборони вже зустрілись з керівництвом компанії, назву якої з міркувань безпеки не поширюють.

«Щодня супутникові компанії проводять знімання території України. Ці зображення можуть бути використані ворогом. Тому ми вдячні партнерам за готовність підписати меморандум з нами й спільно реалізувати механізм щодо обмеження знімання нашої території. Ця співпраця має стати прикладом для інших супутникових компаній. В умовах війни ми маємо мінімізувати ризики використання зображень України ворогом», - сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Окрім того, уряд має намір продовжити контракт зі з супутниковою компанією задля замовлення актуальних знімків території України.
За матеріалами: gagadget.com
 

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