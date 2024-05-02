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Укрзалізниця фіксує зростання перевезень пасажирів. Найпопулярніші напрямки
17:57 02.05.2024 |
Укрзалізниця перевезла 8,43 млн пасажирів поїздами далекого сполучення за чотири місяці 2024 року, що на 25% більше за аналогічний показник минулого року. Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Водночас 93% поїздів УЗ у внутрішньому сполученні прибували вчасно, а лідерами за рівнем задоволеності пасажирів залишаються жіночі вагони в усіх напрямках курсування, уточнюють у компанії.
Найбільше пасажирів було перевезено між:
- Києвом та Львовом (412 000);
- Києвом та Дніпром (255 000);
- Києвом та Харковом (237 00).
Найбільша динаміка зростання пасажиропотоку - з польського Хелма до Києва. Цим маршрутом УЗ перевезла на 74 000 пасажирів більше (+87%), ніж за чотири місяці минулого року.
Загалом 703 000 пасажирів скористалися міжнародними поїздами, порівнюючи з 546 000 за аналогічний період 2023 року.
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