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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця фіксує зростання перевезень пасажирів. Найпопулярніші напрямки

17:57 02.05.2024 |

Україна

 

Укрзалізниця перевезла 8,43 млн пасажирів поїздами далекого сполучення за чотири місяці 2024 року, що на 25% більше за аналогічний показник минулого року. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Водночас 93% поїздів УЗ у внутрішньому сполученні прибували вчасно, а лідерами за рівнем задоволеності пасажирів залишаються жіночі вагони в усіх напрямках курсування, уточнюють у компанії.

Найбільше пасажирів було перевезено між:

- Києвом та Львовом (412 000);

- Києвом та Дніпром (255 000);

- Києвом та Харковом (237 00).

Найбільша динаміка зростання пасажиропотоку - з польського Хелма до Києва. Цим маршрутом УЗ перевезла на 74 000 пасажирів більше (+87%), ніж за чотири місяці минулого року.

Загалом 703 000 пасажирів скористалися міжнародними поїздами, порівнюючи з 546 000 за аналогічний період 2023 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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