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АНАЛІТИКА

У застосунку «Київ Цифровий» з'явився електронний учнівський квиток

12:24 02.05.2024 |

Україна

Електронний учнівський квиток для безкоштовного проїзду відтепер можна замовити в міському застосунку Київ Цифровий. Водночас наявні пластикові картки продовжують діяти.

Про це повідомили у Київ Цифровий.

 

Для замовлення електронного квитка необхідно:

* оновити застосунок;
* вибрати сервіс "Замовлення учнівського", заповнити дані *чня та замовити цифровий квиток;
* отримати номер і пін-код учнівського, щойно навчальний заклад підтвердить дані;
* додати учнівський за номером і пін-кодом в акаунт учня в сервісі "Транспортна карта".

Якщо пластиковий учнівський уже додано в застосунок, то можна одразу перейти в його налаштування і перетворити на цифровий. Якщо в дитини поки немає смартфона, можна замовити пластиковий учнівський проїзний до електронного.
За матеріалами: Економічна правда
 

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