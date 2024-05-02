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Джеймі Даймон
У застосунку «Київ Цифровий» з'явився електронний учнівський квиток
12:24 02.05.2024 |
Електронний учнівський квиток для безкоштовного проїзду відтепер можна замовити в міському застосунку Київ Цифровий. Водночас наявні пластикові картки продовжують діяти.
Про це повідомили у Київ Цифровий.
Для замовлення електронного квитка необхідно:
* оновити застосунок;
* вибрати сервіс "Замовлення учнівського", заповнити дані *чня та замовити цифровий квиток;
* отримати номер і пін-код учнівського, щойно навчальний заклад підтвердить дані;
* додати учнівський за номером і пін-кодом в акаунт учня в сервісі "Транспортна карта".
Якщо пластиковий учнівський уже додано в застосунок, то можна одразу перейти в його налаштування і перетворити на цифровий. Якщо в дитини поки немає смартфона, можна замовити пластиковий учнівський проїзний до електронного.
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