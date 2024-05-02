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У Києві на ст. метро «Звіринецька» розпочали встановлення нової назви
10:39 02.05.2024 |
На ст. м. "Звіринецька" з колійних стін демонтували стару назву "Дружби народів" і встановили два з чотирьох комплектів нової назви, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Як повідомляють у телеграм-каналі КМДА в четвер, це відбулося в ніч із 1 на 2 травня.
Уточнюється, що один комплект назви станції "Звіринецька" має 13 символів, а вага однієї літери - від 5 до 6 кг. Загалом для цієї станції виготовлено 52 символи, які можна встановити тільки вночі, коли відсутній рух поїздів і напруга на контактній рейці. Решту написів змонтують в одну з наступних ночей.
Звіринець - відома ще з часів Київської Русі історична місцевість між Печерськом, Видубичами, Теличкою та Чорною Горою. Автор шрифтів, дизайнер Богдан Гдаль, врахував історичний контекст під час створення макета букв.
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