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АНАЛІТИКА

МЗС України запустило ШІ-аватар для озвучування офіційних заяв

17:30 01.05.2024 |

Україна

 

Міністерство закордонних справ (МЗС) України представило цифровий аватар зі штучним інтелектом «Вікторію Ші». Він займеться коментуванням заяв відомства з консульських питань.

Прототипом аватара стала українська співачка та інфлюенсерка Розалі Номбре. Вона погодилася брати участь у проєкті безплатно, дозволивши зробити відео для оцифрування. Цим займалася команда The Game Changers за сприяння Nazovni Tech.

Повідомлення ШІ з'являться на офіційних ресурсах міністерства, сайті та сторінках соцмереж. Також пресслужба МЗС планує ділитися ними з журналістами.


«Використання згенерованого штучним інтелектом цифрового обличчя для консульського коментування - це насамперед економія часу та ресурсів МЗС. Реальні дипломати зможуть бути більш ефективними та фокусуватися на інших завданнях із надання допомоги громадянам», - заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, активне використання ШІ-технологій відомством є вимогою воєнного часу.

Технологія міністерства включає кілька рівнів захисту від цифрових підробок. На кожному оригінальному відео з «Вікторією Ші» розміщено QR-код, який веде на текстову версію того ж коментаря на офіційній сторінці МЗС. У разі його відсутності або переходу на будь-який інший сайт ролик не вважається достовірним.

Консульська ШІ-представниця не є заміною речниці МЗС України.
За матеріалами: incrypted.com
 

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