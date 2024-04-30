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У Мінветеранів анонсували запуск Е-посвідчення для ветеранів у «Дії» через два місяці
14:11 30.04.2024 |
У Міністерстві у справах ветеранів анонсували запуск Е-посвідчення для ветеранів у "Дії" через два місяці.
"Запущено розробку Е-посвідчення в "Дії", яке підтверджуватиме статус ветерана/ветеранки, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого захисника і захисниці. Система вже тестується і буде реалізована за два місяці", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.
Крім того, в Мінветеранів розповіли про запуск розробки Е-інструментів для отримання статусів та Е-виписки з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, які мають запустити через 6 місяців.
"Упроваджуємо Е-сервіси. Впроваджується Е-карта послуг і можливостей у розрізі територіальних громад. Пілот запущено в Івано-Франківській і Тернопільській областях. У травні буде отримано результати пілотного проєкту. Через два місяці е-система працюватиме в усіх регіонах України", - розповіли у відомстві.
Також наголошується, що запущено розробку Е-карти вакансій для ветеранів і ветеранок, і система запрацює через чотири місяці.
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