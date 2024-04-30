Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Мінветеранів анонсували запуск Е-посвідчення для ветеранів у «Дії» через два місяці

14:11 30.04.2024 |

Україна

 

У Міністерстві у справах ветеранів анонсували запуск Е-посвідчення для ветеранів у "Дії" через два місяці.

"Запущено розробку Е-посвідчення в "Дії", яке підтверджуватиме статус ветерана/ветеранки, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого захисника і захисниці. Система вже тестується і буде реалізована за два місяці", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Крім того, в Мінветеранів розповіли про запуск розробки Е-інструментів для отримання статусів та Е-виписки з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, які мають запустити через 6 місяців.

"Упроваджуємо Е-сервіси. Впроваджується Е-карта послуг і можливостей у розрізі територіальних громад. Пілот запущено в Івано-Франківській і Тернопільській областях. У травні буде отримано результати пілотного проєкту. Через два місяці е-система працюватиме в усіх регіонах України", - розповіли у відомстві.

Також наголошується, що запущено розробку Е-карти вакансій для ветеранів і ветеранок, і система запрацює через чотири місяці.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5151
  0,1537
 0,39
EUR
 1
 42,3641
  0,1331
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3548  0,05 0,13 39,9060  0,06 0,14
EUR 42,1852  0,06 0,15 42,9444  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4450  0,24 0,62 39,4700  0,24 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес