Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

З початку року кількість справ про шахрайство в Україні побила 12-річний рекорд

10:54 19.04.2024 |

Україна

 

Рекордні 24 000 кримінальних справ про шахрайство відкрили в першому кварталі 2024 року. Це на 20% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, свідчать дані Офісу генерального прокурора, передає Опендатабот.

В середньому, цьогоріч відкривають по 8 000 справ на місяць, тоді як торік - майже 7000. Для порівняння, у 2021 році цей показник був меншим у чотри рази - 2000.

Лише 3400, або 14%, усіх зареєстрованих справ на початку 2024 року дійшли до суду. Ще понад 2000 проваджень було закрито. Натомість за відповідний період минулоріч до суду надійшло лише 10% відкритих проваджень, а у 2021 - 19%.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6037
  0,0586
 0,15
EUR
 1
 42,2789
  0,2227
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 11:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4537  0,11 0,28 39,9930  0,10 0,24
EUR 42,1926  0,09 0,20 42,9974  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7600  0,25 0,63 39,8100  0,26 0,66
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес