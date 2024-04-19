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З початку року кількість справ про шахрайство в Україні побила 12-річний рекорд
10:54 19.04.2024 |
Рекордні 24 000 кримінальних справ про шахрайство відкрили в першому кварталі 2024 року. Це на 20% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, свідчать дані Офісу генерального прокурора, передає Опендатабот.
В середньому, цьогоріч відкривають по 8 000 справ на місяць, тоді як торік - майже 7000. Для порівняння, у 2021 році цей показник був меншим у чотри рази - 2000.
Лише 3400, або 14%, усіх зареєстрованих справ на початку 2024 року дійшли до суду. Ще понад 2000 проваджень було закрито. Натомість за відповідний період минулоріч до суду надійшло лише 10% відкритих проваджень, а у 2021 - 19%.
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