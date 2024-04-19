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Паркування у Києві знову стане платним: Верховний суд дозволив повернути старі тарифи
23:40 18.04.2024 |
З понеділка, 22 квітня, паркування у Києві знову стане платним, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Київтранспарксервіс не стягує плату за паркування з 22 лютого, коли набрало чинності рішення Київського окружного адміністративного суду про визнання протиправним та скасування розпорядження Київської міської військової адміністрації від 7 листопада 2022 року, яким були встановлені тарифи на платне паркування:
→ перша зона (центральні вулиці навколо вул. Хрещатик) - 35 грн за годину;
→ друга зона (великий центр від Шулявки до Печерська) - 25 грн за годину;
→ третя зона (решта міста) - 5 грн за годину.
12 квітня Верховний суд призупинив дію рішення КОАС, що дозволяє Київтранспарксервісу повернути старі тарифи на час касаційного оскарження.
Київтранспарксервіс поскаржився, що через відсутність встановлених тарифів Київ недоотримує гроші за паркування, у зв'язку з чим порушуються права та інтереси як самого підприємства, так і всієї територіальної громади Києва.
Зупинення дії судових рішень допускається як винятковий захід, але Верховний суд визнав, що аргументи Києва достатньо вагомі.
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