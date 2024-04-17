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Росія зламала супутникове мовлення України: проблеми виникли у десятків телеканалів
21:36 17.04.2024 |
У середу, 17 квітня, Росія здійснила масштабну атаку на українські телеканали. Про це повідомили мовники, які постраждали від неї.
Група 1+1 media повідомила, що проблеми з супутниковим мовленням виникли у 39 телеканалів, які мовлять на супутнику Astra 4A. Зокрема, йдеться про 1+1 Україна, 1+1 Марафон, 2+2, ТЕТ, Kvartal TV, Плюсплюс, Бігуді тощо.
"Закликаємо українців дотримуватися інформаційної гігієни, аби не допомагати ворогу ширити дезінформацію. Всі ці дії РФ коїть з метою дестабілізації ситуації в Україні. Рекомендуємо, за можливості, забезпечити приймання телевізійних сигналів телеканалів з різних альтернативних джерел - Т2, кабель, ОТТ, інтернет (сайти телеканалів, YouTube)", - йдеться в повідомленні.
Проблеми на цьому супутнику підтвердив 24 канал, який закликав глядачів слідкувати за ефіром в YouTube.
Хакерам також вдалося підмінити контент телеканалу Freeдом на супутнику Hot Bird 13G. О 15:06 замість нього почав мовити телеканал з логотипом "ZA Жизнь!". О 15:24 мовлення Freeдом на супутнику Hot Bird 13G було відновлено.
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