Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Колишню Арку дружби народів у Києві можуть демонтувати - Мінкультури

16:36 17.04.2024 |

Україна

 

Міністерство культури та інформаційної політики України своїм наказом визнало такою, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, монумент "Арка Свободи українського народу" (колишня Арка дружби народів) у Києві у Хрещатому парку.

"Арка дружби народів у Києві, встановлена у 1982 році з нагоди відзначення 60-річчя утворення СРСР та 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року, належить до символіки російської імперської політики та підлягає цілковитому демонтажу. Попри перейменування Київською міською радою в Арку Свободи українського народу монумент репрезентує виключно радянські ідеологеми", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті відомства в середу.

"Утілений у монументі міф про "возз'єднання" двох "братніх" народів не відповідає історичним реаліям. А в умовах широкомасштабного вторгнення російської федерації в Україну цей міф активно використовується для обґрунтування "законності" путінських територіальних претензій", - додали в Мінкультури.

Як повідомлялося, 29 березня відповідний висновок зробила експертна комісія Українського інституту національної пам'яті (УІНП). "Розміщена в Хрещатому парку міста Києва Арка дружби народів, що присвячена подіям, пов'язаним зі здійсненням російської імперської політики та її глорифікацією (встановлена 1982 р. з нагоди 60-річчя утворення СРСР і 65-річчя Жовтневого перевороту 1917 року), належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу", - ідеться у висновках експертної комісії.

Зазначено, що, незважаючи на перейменування об'єкта на Арку Свободи українського народу, монумент репрезентує радянські ідеологеми й конотації, тому становить загрозу національній безпеці України.

2 квітня в УІНП заявили, що питання трансформації простору на місці розташування арки в Києві має розглядатися на основі широкого суспільного діалогу.

Раніше голова УІНП Антон Дробович зазначав, що є кілька варіантів майбутнього арки: демонтаж усього ансамблю з перенесенням усіх елементів до музею та одночасно публічний конкурс проєктів щодо того, що буде замість нього; демонтаж і перенесення до музею фігуративної частини ансамблю (монумент Переяславської ради) з обов'язковим глибоким переозначенням самої металевої арки. Він висловив думку, що якщо залишити все як є, то врешті-решт це може призвести до "самосуду" над монументом.

Дробович називав гарною ідею переформатування Арки свободи українського народу на веселку, і що таке мистецьке рішення виразно відокремило б Україну і від сучасної Росії, в якій представників ЛГБТК+ спільнот переслідують.

У січні 2024 року робоча група Київської міської державної адміністрації ухвалила рішення зберегти арку й запропонувала Міністерству культури та інформаційної політики України зарахувати її до об'єктів монументального мистецтва. У відповідь на запит "ВВС Україна" в КМДА заявили, що арка є пам'яткою історії місцевого значення, які, згідно з законом, заборонено зносити, змінювати чи переносити. Переносити арку в будь-якому разі нікуди, оскільки ні музею тоталітаризму, ні музею радянської історії в Україні наразі не існує. Київська міська рада також не ухвалювала рішення про демонтаж арки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5451
  0,0286
 0,07
EUR
 1
 42,0562
  0,0660
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 11:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2852  0,01 0,03 39,8348  0,01 0,02
EUR 41,9760  0,00 0,01 42,7860  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5500  0,01 0,03 39,5700  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес