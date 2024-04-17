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КРАІЛ озвучила, скільки українців в «реєстрі лудоманів». Більшість гравців внесли туди себе самі
15:43 17.04.2024 |
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) оприлюднила сумну статистику: станом на 4 квітня 2024 року вона внесла 6057 гравців до реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участі в азартних іграх. Про це голова азартного регулятора Іван Рудий повідомив "Главкому".
Обмеження на гру, за його словами, діють протягом пів року з моменту ухвалення рішення.
Найпоширеніші причини, через які українці потрапляють до реєстру лудоманів, - це "перевищення витрат на гру над особистими доходами гравця або його сім'ї у скрутне матеріальне становище".
Раніше LIGA.net повідомляла, що у 2023 році до реєстру лудоманів внесли 3361 особу.
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