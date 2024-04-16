Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ДТЕК оновив графіки відключень електроенергії для Києва: буде шість груп, а не три

17:33 16.04.2024 |

Україна

 

Компанія "ДТЕК Київські електромережі" оновила графіки відключень електроенергії для Києва, для гнучкості розділивши споживачів на шість груп (раніше було три). Про це на брифінгу у вівторок розказав гендиректор компанії Денис Бондар.

Зараз графіки не застосовуються, електропостачання в столиці України стабільне.

За словами Бондара, поки що Україні допомагає погода: "Немає електричного опалення і немає кондиціонерів. У випадку підвищеного попиту на електроенергію у столиці й нестачі генерації від центральної енергосистеми можуть бути вказівки на застосування графіків відключення".

Як і раніше, у Києві графіки матимуть три часові категорії:

→ світла зона означає гарантовану наявність світла;
→ темно-сіра зона - відключення світла для балансування енергосистеми;
→ світло-сіра зона означає періоди, коли світло може бути, а може й не бути.

"У попередніх графіках було три групи споживачів. Зараз споживачі поділені на шість груп. Це робиться для того, щоб можна було враховувати поточну ситуацію", - сказав Бондар.

Графіки опубліковані на сайті ДТЕК КЕМ.

"Ми зараз працюємо із застосунком Київ Цифровий для зручності киян. У разі застосування графіків Київ Цифровий буде за пів години сповіщати наших клієнтів щодо застосування графіків", - додав він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5737
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 42,1222
  0,0396
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2954  0,16 0,40 39,8429  0,16 0,42
EUR 41,9732  0,06 0,14 42,7889  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5600  0,02 0,05 39,5900  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес