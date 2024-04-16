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ДТЕК оновив графіки відключень електроенергії для Києва: буде шість груп, а не три
17:33 16.04.2024 |
Компанія "ДТЕК Київські електромережі" оновила графіки відключень електроенергії для Києва, для гнучкості розділивши споживачів на шість груп (раніше було три). Про це на брифінгу у вівторок розказав гендиректор компанії Денис Бондар.
Зараз графіки не застосовуються, електропостачання в столиці України стабільне.
За словами Бондара, поки що Україні допомагає погода: "Немає електричного опалення і немає кондиціонерів. У випадку підвищеного попиту на електроенергію у столиці й нестачі генерації від центральної енергосистеми можуть бути вказівки на застосування графіків відключення".
Як і раніше, у Києві графіки матимуть три часові категорії:
→ світла зона означає гарантовану наявність світла;
→ темно-сіра зона - відключення світла для балансування енергосистеми;
→ світло-сіра зона означає періоди, коли світло може бути, а може й не бути.
"У попередніх графіках було три групи споживачів. Зараз споживачі поділені на шість груп. Це робиться для того, щоб можна було враховувати поточну ситуацію", - сказав Бондар.
Графіки опубліковані на сайті ДТЕК КЕМ.
"Ми зараз працюємо із застосунком Київ Цифровий для зручності киян. У разі застосування графіків Київ Цифровий буде за пів години сповіщати наших клієнтів щодо застосування графіків", - додав він.
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