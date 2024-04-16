Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні створили Корпус демінерів з 5000 фахівців

17:22 16.04.2024 |

Україна

 

В Україні створили Корпусу де мінерів. Завдання на деокупованих територіях будуть виконувати 5000 тисяч фахівців.

Про це розповів начальник Головного управління протимінної діяльності Міноборони Руслан Берегуля, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Military Media Center.

"Корпус демінерів фактично створений. На сьогодні до нього долучились підрозділи Міноборони та ЗСУ, які виконуватимуть завдання на деокупованих територіях. Вже створені 1000 груп розмінування", - сказав він.

За його словами, на сьогодні ці підрозділи вже працюють у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

Однак поки є складність - не вистачає достатньої кількості автомобільної, спеціальної техніки та обладнання.

"Ми працюємо з нашими іноземними партнерами, які доєднались до Коаліції з розмінування. Завдяки нашій спільній роботі найближчим часом слід очкувати надання нам матеріально-технічної допомоги. Завдяки чому ми доукомплектуємо підрозділи, що входять до Корпусу демінерів", - сказав Берегуля.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Понад чверть території України забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами. Найгірша ситуація залишається в деокупованих регіонах.

У квітні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5737
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 42,1222
  0,0396
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2954  0,16 0,40 39,8429  0,16 0,42
EUR 41,9732  0,06 0,14 42,7889  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5600  0,02 0,05 39,5900  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес