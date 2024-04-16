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В Україні створили Корпус демінерів з 5000 фахівців
17:22 16.04.2024 |
В Україні створили Корпусу де мінерів. Завдання на деокупованих територіях будуть виконувати 5000 тисяч фахівців.
Про це розповів начальник Головного управління протимінної діяльності Міноборони Руслан Берегуля, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Military Media Center.
"Корпус демінерів фактично створений. На сьогодні до нього долучились підрозділи Міноборони та ЗСУ, які виконуватимуть завдання на деокупованих територіях. Вже створені 1000 груп розмінування", - сказав він.
За його словами, на сьогодні ці підрозділи вже працюють у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.
Однак поки є складність - не вистачає достатньої кількості автомобільної, спеціальної техніки та обладнання.
"Ми працюємо з нашими іноземними партнерами, які доєднались до Коаліції з розмінування. Завдяки нашій спільній роботі найближчим часом слід очкувати надання нам матеріально-технічної допомоги. Завдяки чому ми доукомплектуємо підрозділи, що входять до Корпусу демінерів", - сказав Берегуля.
Розмінування України
Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.
Понад чверть території України забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами. Найгірша ситуація залишається в деокупованих регіонах.
У квітні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.
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