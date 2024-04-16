Фінансові новини
- |
- 16.04.24
- |
- 13:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Чотири українські університети долучилися до програми подвійних дипломів із вишами Великої Британії
09:32 16.04.2024 |
Ще чотири українські заклади вищої освіти долучилися до програми подвійних дипломів із вишами Великої Британії. Загалом в ініціативі беруть участь уже десять вітчизняних закладів вищої освіти, повідомляє пресслужба Офісу президента України.
"Кількість закладів вищої освіти, які долучилися до програми, зросла майже вдвічі з моменту запуску. З одного боку, це свідчить про високий рівень освітніх послуг: за якістю ми не поступаємося багатьом європейським ЗВО. З іншого - про перспективи: ми справді рівноправні партнери закладів вищої освіти Сполученого Королівства, з українськими ЗВО все більше прагнуть посилювати співпрацю", - зазначила радниця - уповноважена президента України з питань Фонду президента України з підтримки освіти, науки і спорту Ольга Будник.
Зазначається, що програму подвійних дипломів буде реалізовано під патронатом Фонду президента та в межах ініціативи Twinning. Завдяки їй студенти можуть отримати дипломи магістра українського та британського вишів, а самі навчальні заклади - обмінятися досвідом. За такою програмою навчають уже майже 200 студентів.
Українсько-британську ініціативу подвійних дипломів запустили у 2023 році. До неї одразу долучилися шість українських закладів вищої освіти. У 2024 році за результатами конкурсу на отримання гранту до програми долучилися ще чотири виші: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Український державний університет залізничного транспорту, Університет імені Альфреда Нобеля та Харківський національний університет радіоелектроніки. Вони готуватимуть фахівців із комп'ютерної інженерії, розвитку штучного інтелекту, кібербезпеки, логістики та урбаністики.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Спікер Джонсон представив чотири законопроєкти, серед них один про допомогу Україні
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія надасть Україні «безпекові гарантії»
|Єврокомісія схвалила план реформ України на 50 млрд євро
|Україна зможе бити за лінією фронту: Норвегія обіцяє F-16 із найновішим озброєнням
|Суд виправдав скандального топприкордонника у справі про незадекларований маєток
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Чотири українські університети долучилися до програми подвійних дипломів із вишами Великої Британії
|Міноборони: Оцифровано дані щодо потенційних призовників в усіх 24 областях та Києві
|МВС про службу 112: у травні запустимо в Дніпрі, а до кінця року по всій країні
|В Україні відкриють ще понад 20 рекрутингових центрів: в Міноборони назвали терміни
|Бундестаг схвалив єдину платіжну картку для біженців. Видання готівки обмежать
|Кабмін ухвалив постанову про доплати у 70 тисяч військовим на передовій
Бізнес
|Google запускає платну версію Chrome
|До 2030 року ШІ споживатиме 25% електроенергії США — CEO ARM Рене Хаас
|Apple планує оновити всю лінійку Mac чипами M4, які будуть зосереджені на можливостях ШІ
|realme GT Neo 6 SE: OLED-дисплей із піковою яскравістю в 6000 ніт та чип Snapdragon 7+ Gen 3 за ціною $234
|Microsoft амбітно налаштована на успіх нового процесора Snapdragon X Elite
|X (Twitter) запускає авторизацію через ключ доступу по всьому світу. Але лише для iOS
|Renault Captur отримав оновлення екстер'єру та інтер'єру