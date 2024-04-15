Міноборони: Оцифровано дані щодо потенційних призовників в усіх 24 областях та Києві

Загалом держава зробила 23 млн запитів на оновлення даних громадян. Оцифровано дані щодо чоловіків призовного віку, котрі можуть бути включені до мобілізації, в усіх 24 областях та Києві. Про це повідомив заступник Міністра оборони Іван Гаврилюк на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

За його словами, оборонне відомство перезапустило електронну систему "Оберіг", котра забезпечує цифрове ведення даних на всіх етапах мобілізаційної кампанії для кожного окремого суб'єкта.

"Оберіг" інтегрований з Державною податковою службою, Міністерством юстиції, Державною прикордонною службою, Міністерством освіти, Державною міграційною службою та Судовою адміністрацією, зауважив він.

Загалом зроблено 23 млн запитів на оновлення даних громадян, а на сьогодні в усіх 24 областях та Києві оцифровано дані щодо чоловіків призовного віку, котрі можуть бути включені до мобілізації, повідомив Гаврилюк.

Посадовець зазначив, що більшість областей успішно налагодили процес введення даних щодо статусу проходження військово-лікарських комісій.

Проте, щоб забезпечити ще більшу ефективність і прозорість, Міноборони планує збільшити потужності команд територіальних центрів комплектування й перевести у цифровий формат весь процес мобілізаційної кампанії для кожного громадянина, пояснив він.

"Наша мета - забезпечити прозорість та оперативність кожного кроку цього важливого процесу, надати можливість кожному громадянину реалізувати свій обов'язок захисту Батьківщини", - підсумував Гаврилюк.