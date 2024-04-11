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Україна підписала меморандум із французькою федерацією InfraNum, за грант якого буде відновлено зв'язок на прифронтових територіях
10:54 11.04.2024 |
Україна підписала меморандум із французькою федерацією InfraNum, який передбачає грант у розмірі EUR756 тис., за ці кошти буде відновлено інтернет і зв'язок на прифронтових територіях, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Меморандум із французькою федерацією InfraNum, яка обʼєднує понад 200 телеком-компаній, передбачає EUR756 тисяч гранту. За ці кошти запустимо пілотний проєкт і відновимо інтернет та звʼязок у прифронтових громадах, а перед цим - проведемо якісне дослідження і проаналізуємо збитки. Дякую президенту InfraNum Філіпу Ле Гранду за особисту залученість у цей проєкт", - написав він у телеграм-каналі.
Федоров також повідомив, що обговорив зі спеціальним уповноваженим президента Франції з питань економічної допомоги та відновлення України Пʼєром Ельброном плани щодо активнішого залучення нових грантів та інвестицій від французького телекому для відновлення української телеком-мережі.
Міністр зазначив, що згідно з даними Світового банку, через російську агресію на повну реконструкцію та відновлення електронних комунікацій в Україні потрібно буде щонайменше $4,67 мільярда протягом 10 років.
"Вдячний партнерам за розуміння важливості підтримувати сферу електронних комунікацій України в такий складний для нас час", - наголосив він.
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