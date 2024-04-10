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Україна наростила реабілітаційні потужності з початку війни втричі, до більш як 9 тис. циклів на день - Ляшко
13:29 10.04.2024 |
З початку повномасштабної війни Україна наростила реабілітаційні потужності втричі - до більш як 9 тис. циклів на день, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"За час повномасштабного вторгнення нам вдалося наростити майже втричі реабілітаційні потужності", - сказав він в ефірі національного телемарафону в середу.
Міністр зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення МОЗ оцінювало потребу в 5500 реабілітаційних ліжок, які можуть забезпечити реабілітацію в гострому і підгострому періоді.
Водночас Ляшко наголосив, що план відкриття реабілітаційних відділень у кластерних лікарнях наразі виконано на 60%.
Він нагадав, що в червні МОЗ планує "оцінити, хто не впорався із завданням".
"Наше головне завдання на сьогодні - щоб кожна кластерна лікарня, щонайменше одна на район у нових адміністративно-територіальних межах, мала реабілітаційне відділення принаймні на 30 ліжок із певною кількістю спеціалістів у мультидисциплінарній команді", - наголосив Ляшко.
Він уточнив, що "для цього нам треба якраз запустити 5500 ліжок у кластерних лікарнях. Потім ми будемо говорити про вузькоспеціалізовані центри, які займаються специфічною травмою, щоб перенаправляти на довгострокову реабілітацію".
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