Україна наростила реабілітаційні потужності з початку війни втричі, до більш як 9 тис. циклів на день - Ляшко

З початку повномасштабної війни Україна наростила реабілітаційні потужності втричі - до більш як 9 тис. циклів на день, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"За час повномасштабного вторгнення нам вдалося наростити майже втричі реабілітаційні потужності", - сказав він в ефірі національного телемарафону в середу.

Міністр зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення МОЗ оцінювало потребу в 5500 реабілітаційних ліжок, які можуть забезпечити реабілітацію в гострому і підгострому періоді.

Водночас Ляшко наголосив, що план відкриття реабілітаційних відділень у кластерних лікарнях наразі виконано на 60%.

Він нагадав, що в червні МОЗ планує "оцінити, хто не впорався із завданням".

"Наше головне завдання на сьогодні - щоб кожна кластерна лікарня, щонайменше одна на район у нових адміністративно-територіальних межах, мала реабілітаційне відділення принаймні на 30 ліжок із певною кількістю спеціалістів у мультидисциплінарній команді", - наголосив Ляшко.

Він уточнив, що "для цього нам треба якраз запустити 5500 ліжок у кластерних лікарнях. Потім ми будемо говорити про вузькоспеціалізовані центри, які займаються специфічною травмою, щоб перенаправляти на довгострокову реабілітацію".