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АНАЛІТИКА

Харків готує план відмови від централізованого опалення після руйнування ТЕЦ – Терехов

23:29 09.04.2024 |

Україна

 

Пріоритетом у підготовленні Харкова до наступного опалювального сезону стане відхід від централізованого опалення. Про це заявив міський голова Ігор Терехов.

Через нестачу електроенергії, спричинену масованим обстрілом критичної інфраструктури, у Харкові довелося достроково завершити цей опалювальний сезон. Практично одразу, за його словами, комунальники розпочали підготовку до наступного.

Зараз влада найбільшого міста на сході України розробляє план дій на період підготовки до опалювального сезону. Йдеться про встановлення модульних котелень, автономних котелень, які обслуговуватимуть мікрорайони.

"Для нас дуже важливо диференціювати мережу теплопостачання, але зовсім відмовитися від централізованої системи поки що неможливо. Тому ми працюємо над певними речами, які забезпечуватимуть відносну безпеку роботи цього обладнання", - розповів Терехов.

Харківська ТЕЦ-5, яка забезпечувала місто теплом та електроенергією, виведена з ладу 22 березня внаслідок російської масованої атаки на українську енергосистему. ТЕЦ - не єдине джерело теплової енергії в місті. Її частка в постачанні тепла місту становить близько 30%. Інші потреби закриває КП "Харківські теплові мережі" і ще приблизно 3% припадає на локальні промислові котельні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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