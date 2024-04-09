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АНАЛІТИКА

У «Дії» з'явилась можливість оформити довідку ВПО і допомогу відразу для всієї сім'ї

09:23 09.04.2024 |

Україна

 

Мінцифри разом із Міністерством соціальної політики доопрацювало послугу для ВПО у застосунку "Дія" - тепер довідку та допомогу можна отримати відразу для всієї сім'ї.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики та у "Дії".

"Заяву на отримання виплат можна подати за всю сім'ю: за себе, чоловіка або дружину, дітей, які покинули дім через війну разом з вами. Також з'явилась можливість оформити виплати для дітей, які народились вже після переміщення", - йдеться у повідомленні.

Грошова допомога за всіх членів сім'ї надходитиме на одну банківську картку.

У відомстві наголосили, що скористатись сервісом можуть лише ті громадяни, які ще не мають довідки ВПО.

"Наголошуємо, що люди, які виїхали за кордон або знаходяться на тимчасово окупованій території, не можуть отримати довідку ВПО та допомогу", - додали у міністерстві.


Як отримати довідку ВПО та грошову допомогу в застосунку "Дія":

* оновити "Дію";
* зайти у застосунок та у сервісах обрати "Отримати статус ВПО";
* вказати своє поточне місцеперебування, підтвердити геолокацію;
* ввести дані про членів сім'ї;
* вибрати картку "єПідтримка", щоб отримувати фінансову допомогу;
* вказати, яка допомога необхідна - потреби в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарці.

Довідка ВПО зʼявиться в "Дії" поруч з іншими цифровими документами.

За матеріалами: Економічна правда
 

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