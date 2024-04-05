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Міжнародні партнери виділили на проєкти розмінування України понад $700 мільйонів
23:50 04.04.2024 |
Міжнародні партнери України виділили на проєкти в гуманітарному розмінуванні на 2022-2027 роки понад $700 млн в еквіваленті. Серед ключових донорів США, Швейцарія, Норвегія, країни ЄС, Японія, Нідерланди, Німеччина та інші.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.
"Завдяки спільній роботі можливим є повернення земель до продуктивного використання, захист населення від впливу вибухонебезпечних предметів та посилення системи протимінної діяльності в Україні", - сказано в повідомленні.
У Мінекономіки зазначили, що уряд посилюватиме координацію протимінної діяльності із міжнародною та фаховою спільнотою.
Така координація буде здійснюватись як через започатковану у 2023 році Секторальну робочу групу, що об'єднує усіх донорів України у цій сфері, так і через відновлений у березні 2024 року кластер з протимінної діяльності, який є платформою для програмної координації відповідних суб'єктів.
Від початку широкомасштабного вторгнення Росії сталося 656 нещасних випадків, пов'язаних із мінами. Від підривів загинуло 296 цивільних, ще 665 отримали поранення.
Раніше повідомлялося, що Кабмін затвердив вимоги сертифікації механізованих засобів розмінування.
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