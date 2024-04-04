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Другий поїзд із «варшавських» вагонів вийшов на маршрут у Київському метрополітені
13:35 04.04.2024 |
Другий поїзд, що складається з отриманих від Варшави вагонів, вийшов на маршрут "зеленої" гілки Київського метрополітену, третій поїзд планують запустити до 1 вересня 2024 року, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Сьогодні на маршрут "зеленої" гілки столичного метро вийшов уже другий поїзд із вагонів, які Київ отримав від Варшави. Проїхався в ньому. Вагони зручні та красиві", - написав він у телеграм-каналі в четвер.
Кличко нагадав, що експлуатацію першого такого поїзда розпочали на цій гілці в листопаді минулого року. Загалом минулого року як благодійну допомогу столиця Польщі передала Києву 60 вагонів метро.
"Фахівці КП "Київський метрополітен" проводять необхідні експертизи вагонів. І частину використовують як технічних донорів для капремонтів вагонів київської підземки. А частину - адаптують і додають до рухомого складу столичного метро", - сказав Кличко. За його словами, "уже тривають роботи з адаптації двох вагонів, що стануть частиною третього польського поїзду. Його вихід на лінію запланований до кінця літа цього року".
"Дякую за допомогу нашим польським друзям і, зокрема, меру Варшави Рафалу Тшасковському", - додав Кличко.
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