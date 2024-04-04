Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Другий поїзд із «варшавських» вагонів вийшов на маршрут у Київському метрополітені

13:35 04.04.2024 |

Україна

 

Другий поїзд, що складається з отриманих від Варшави вагонів, вийшов на маршрут "зеленої" гілки Київського метрополітену, третій поїзд планують запустити до 1 вересня 2024 року, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні на маршрут "зеленої" гілки столичного метро вийшов уже другий поїзд із вагонів, які Київ отримав від Варшави. Проїхався в ньому. Вагони зручні та красиві", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Кличко нагадав, що експлуатацію першого такого поїзда розпочали на цій гілці в листопаді минулого року. Загалом минулого року як благодійну допомогу столиця Польщі передала Києву 60 вагонів метро.

"Фахівці КП "Київський метрополітен" проводять необхідні експертизи вагонів. І частину використовують як технічних донорів для капремонтів вагонів київської підземки. А частину - адаптують і додають до рухомого складу столичного метро", - сказав Кличко. За його словами, "уже тривають роботи з адаптації двох вагонів, що стануть частиною третього польського поїзду. Його вихід на лінію запланований до кінця літа цього року".

"Дякую за допомогу нашим польським друзям і, зокрема, меру Варшави Рафалу Тшасковському", - додав Кличко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,1953
  0,1283
 0,33
EUR
 1
 42,2643
  0,0125
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9958  0,06 0,16 39,5113  0,08 0,20
EUR 42,2250  0,06 0,15 42,9842  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0000  0,16 0,40 39,0200  0,23 0,59
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес