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Верховний Суд узаконив перехід з УПЦ МП до ПЦУ
09:53 04.04.2024 |
Вперше Верховний Суд ухвалив рішення, що визнає законним перехід релігійної громади з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Верховного Суду.
У суді повідомили, що частина мешканців села Калинівка Житомирської області вирішила добровільно змінити канонічну приналежність, перейшовши до Православної Церкви України. Однак цей крок було оскаржено в суді.
Судова палата для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів Касаційного господарського суду передала справу на розгляд Великої Палати ВС.
"Вирішуючи питання про межі втручання держави у право на свободу віросповідання, Велика Палата ВС як засадничим положенням керувалася тим, що завданням суду є визначення того, чи заходи, вжиті на національному рівні, є виправданими та пропорційними, а також наскільки виправданим є втручання суду у внутрішні справи релігійної громади", - розповіли представники Верховного Суду.
Нагадаємо, РПЦ пропонує Кремлю ультранаціоналістичну ідеологію. Так, 27-28 березня РПЦ провела Всесвітній російський народний собор у Москві та схвалила ідеологічний і політичний документ, де посилила свою риторику щодо війни Росії в Україні.
Крім того, правоохоронці затримали "медійний блок" УПЦ МП. В рамках діяльності так званого медійного блоку учасники вихваляли російську агресію та розпалювали міжрелігійну ворожнечу.
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