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АНАЛІТИКА

88% біженців з України планують залишитися в країні, в якій вони перебувають, щонайменше ще на пів року - дослідження

09:04 04.04.2024 |

Україна

88% біженців з України планують залишитися в країні, в якій вони перебувають, щонайменше ще на пів року - дослідження

 

Більшість опитаних біженців з України (88%) планують залишитися в країні, в якій вони перебувають, щонайменше ще на 6 місяців, про це свідчать результати дослідження, проведеного дослідницькою організацією IMPACT.

"Прагнення повернутися в Україну й далі домінує серед українців у Польщі. Причому багато хто висловлює бажання повернутися в Україну в майбутньому (70%). Проте переважна більшість, а саме 88%, планують залишитися в країні, в якій вони перебувають, принаймні ще на 6 місяців", - повідомляє пресслужба Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).

Зазначається, що станом на початок 2024 р. у різних країнах світу перебувають орієнтовно 6,2 млн біженців з України, проте багато хто планує або вже повернувся додому. Згідно з результатами дослідження, однією з причин повернення в Україну є бажання возз'єднатися з сім'єю та туга за домом.

Дослідження проводиться з березня 2022 року і триває дотепер, щомісяця IMPACT проводить телефонне опитування 5 000 респондентів, серед них біженці та ті, хто повертається в Україну. Дослідження фінансують USAID та IFRC (попередні раунди фінансували Бельгійський Червоний Хрест, Німецький Червоний Хрест і Save the Children), а також воно підтримується та проводиться в партнерстві з Українським Червоним Хрестом.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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