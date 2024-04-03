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АНАЛІТИКА

Прикордонники вже сьогодні починають випускати студентів-чоловіків за кордон. Як це працюватиме

12:29 03.04.2024 |

Україна

 

Від сьогодні, 3 квітня, студенти-чоловіки за певних умов вже можуть перетинати кордон під час воєнного стану.

"Зміни до правил вже почали діяти. Від сьогодні будемо пропускати таку категорію чоловіків за наявності всіх необхідних документів", - повідомив ВВС Україна речник ДПСУ Андрій Демчук.

2 квітня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою дозволив студентам-чоловікам виїздити за кордон. Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України.

Хто саме зможе виїжджати

Згідно з новими правилами, як кажуть прикордонники, виїхати за кордон студенти-чоловіки зможуть, якщо вони:

* віком від 18 до 22 років, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

* навчаються на денній формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної форм власності й здобувають ступінь вищої освіти бакалавра (якщо магістра то медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування);

* є учасниками так званої "освітньої академічної мобільності" - тобто виїжджають за кордон тимчасово для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання та досвід.

* їдуть на навчання в іноземні заклади освіти строком не більше 1 семестра.

Також постанова наводить перелік документів, які студенти мають надати для виїзду:

* довідку від закладу вищої освіти України щодо направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням;

* підстави співробітництва; строку навчального семестру за кордоном;

* відсутність за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів;

* підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти;

* копію договору академічної мобільності, засвідчену закладом освіти України;

* е-квиток студента, перевіреного засобами порталу "Дія";

* військово-облікові документи з відповідними позначками районного, міського ТЦК та соціальної підтримки.

Українські студенти-чоловіки, що навчаються в іноземних вишах, зіткнулися з проблемою виїзду за кордон ще восени 2022 року.

Тоді на пунктах пропуску виникали цілі черги зі студентів, яких не випускали з України попри те, що вони мали всі документи про навчання в інших країнах.

Прикордонна служба тоді мотивувала відмови тим, що усім чоловікам віком від 18 до 60 років під час дії воєнного стану виїзд заборонений, а студенти не входять до переліку виключень з цього правила, який прописаний у законі.

Влада визнавала, що тоді навчання за кордоном стало способом ухилитись від мобілізації, тому цю можливість перекрили.

Водночас юристи наголошували, що така ситуація є спірною і може порушувати право на освіту, закріплене в Конституції України.

Під час дії воєнного стану призову до армії немає. До війська від учора мобілізують з 25 років, якщо людина не проходила строкову службу. Також до 25 років можна мобілізуватись добровільно.
 

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