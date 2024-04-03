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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Прикордонники вже сьогодні починають випускати студентів-чоловіків за кордон. Як це працюватиме
12:29 03.04.2024 |
Від сьогодні, 3 квітня, студенти-чоловіки за певних умов вже можуть перетинати кордон під час воєнного стану.
"Зміни до правил вже почали діяти. Від сьогодні будемо пропускати таку категорію чоловіків за наявності всіх необхідних документів", - повідомив ВВС Україна речник ДПСУ Андрій Демчук.
2 квітня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою дозволив студентам-чоловікам виїздити за кордон. Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України.
Хто саме зможе виїжджати
Згідно з новими правилами, як кажуть прикордонники, виїхати за кордон студенти-чоловіки зможуть, якщо вони:
* віком від 18 до 22 років, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;
* навчаються на денній формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної форм власності й здобувають ступінь вищої освіти бакалавра (якщо магістра то медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування);
* є учасниками так званої "освітньої академічної мобільності" - тобто виїжджають за кордон тимчасово для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання та досвід.
* їдуть на навчання в іноземні заклади освіти строком не більше 1 семестра.
Також постанова наводить перелік документів, які студенти мають надати для виїзду:
* довідку від закладу вищої освіти України щодо направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням;
* підстави співробітництва; строку навчального семестру за кордоном;
* відсутність за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів;
* підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти;
* копію договору академічної мобільності, засвідчену закладом освіти України;
* е-квиток студента, перевіреного засобами порталу "Дія";
* військово-облікові документи з відповідними позначками районного, міського ТЦК та соціальної підтримки.
Українські студенти-чоловіки, що навчаються в іноземних вишах, зіткнулися з проблемою виїзду за кордон ще восени 2022 року.
Тоді на пунктах пропуску виникали цілі черги зі студентів, яких не випускали з України попри те, що вони мали всі документи про навчання в інших країнах.
Прикордонна служба тоді мотивувала відмови тим, що усім чоловікам віком від 18 до 60 років під час дії воєнного стану виїзд заборонений, а студенти не входять до переліку виключень з цього правила, який прописаний у законі.
Влада визнавала, що тоді навчання за кордоном стало способом ухилитись від мобілізації, тому цю можливість перекрили.
Водночас юристи наголошували, що така ситуація є спірною і може порушувати право на освіту, закріплене в Конституції України.
Під час дії воєнного стану призову до армії немає. До війська від учора мобілізують з 25 років, якщо людина не проходила строкову службу. Також до 25 років можна мобілізуватись добровільно.
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