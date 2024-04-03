В уряді анонсували масштабну реформу профтехосвіти

Міністерство освіти та науки розробило проєкт нового закону "Про професійну освіту", який має замінити чинний закон, ухвалений у 1998 році.

Новий законопроєкт вже опублікований на сайті МОН для громадського обговорення, яке триватиме до 2 травня, повідомляє пресслужба міністерства.

Зокрема, у законопроєкті пропонується оновити термінологію, змінивши назву сфери з "професійно-технічної" на "професійну", "кваліфікованого робітника" на "спеціаліста", а також відійти від поняття "учень", замінивши на "студент".

Законопроєкт також має розв'язати проблему з підготовкою фахівців на робочому місці (на виробництві). Загалом, новим законопроєктом пропонується активніше залучати бізнес до освітнього процесу через створення в закладах колегіального органу управління - наглядової ради, участь у розробленні нових кваліфікацій, призначені керівника тощо.

Однією із основних новел також стане запровадження механізму оцінювання результатів навчання здобувачів професійної освіти в кваліфікаційних центрах, що передбачає зовнішнє оцінювання знань та практичних навичок.

Також пропонується розширити автономію закладів через можливість здійснення ними господарської діяльності - як державне (комунальне) некомерційне підприємство.

Крім того, передбачено запровадження єдиного рівня професійної освіти (освітньої кваліфікації) та єдиного типу закладу - професійного коледжу. Важливою зміною є також дерегуляція і дебюрократизація системи професійної освіти.

Згідно із супровідними матеріалами до законопроєкту, станом на 2023 рік в Україні функціонує 1100 закладів професійної (професійно-технічної) освіти різних форм власності та підпорядкування.

В рамках реформи також пропонується підвищити зарплати для майже 30 тисяч педагогічних працівників закладів професійної освіти в середньому на 21300 грн, додаткові видатки на це становитимуть 7,51 млрд грн на рік.

"Сьогодні професійна освіта досі регулюється законом 1998 року, який лише частково враховує останні зміни в законодавстві про освіту. Водночас потреба в запровадженні нових підходів і моделей для навчання за професіями надзвичайно зросла. Саме тому ми розробили новий законопроект, який враховує і попередній досвід, і нові вимоги ринку праці та економіки. Новий закон, серед іншого, відкриває перед бізнесом унікальні можливості для активної участі у процесі майбутніх спеціалістів", - пояснив очільник МОН Оксен Лісовий.