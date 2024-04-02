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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Києві від опалення вже відключили 97% житлових будинків

23:33 01.04.2024 |

Україна

 

У Києві завершується відключення житлових будинків від тепла. Станом на 1 квітня ця робота вже завершена в будинках, що обслуговуються районними керуючими компаніями.

Про це повідомили в "Київтеплоенерго".

"За індивідуальними заявками відключено понад 99% житлових будівель ОСББ і ЖБК та майже 80% відомчого житла", - йдеться у повідомленні.

"Процес відключення систем опалення в закладах соціальної сфери, зокрема лікарнях, поліклініках, школах, дитсадках тощо, триває, оскільки відбувається за письмовими заявками їхніх керівників, враховуючи специфіку закладів", - пояснив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Завершення опалювального сезону в столиці почали 28 березня у зв'язку із суттєвим потеплінням.
За матеріалами: Економічна правда
 

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