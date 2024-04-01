Українці зможуть одружуватися в «Дії» – уряд ухвалив постанову

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дозволить українцям у межах експериментального проєкту одружуватися в застосунку "Дія".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"Раніше через неможливість побачитися наживо багато наречених відкладали узаконення стосунків. Процес державної реєстрації шлюбу планується повністю перевести в електронну форму. Особливо актуальне одруження онлайн для військових та пар, які через війну перебувають на відстані", - сказано в повідомленні.

Як працюватиме одруження в "Дії"

* наречені заповнюють заяву про реєстрацію шлюбу через застосунок "Дія";

* одружуватиме молодят по відеозв'язку працівник ДРАЦСу;

* підписують актовий запис про шлюб "Дія.Підписом".

Нещодавно на порталі "Дія" з'явилася можливість подавати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу вибирати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія.

Тобто в такому разі нареченим необхідно було прийти до ДРАЦСу безпосередньо лише на реєстрацію шлюбу. Цією послугою вже скористалися понад 22 тис. українських пар, а після запуску вищезгаданого сервісу весь процес одруження буде цифровізовано.

"Шлюб онлайн не тільки спростить життя українців, а й стане унікальним прикладом електронного сервісу в соціальній сфері для інших країн", - зазначили в Мінцифри.