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Українці зможуть одружуватися в «Дії» – уряд ухвалив постанову
15:45 01.04.2024 |
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дозволить українцям у межах експериментального проєкту одружуватися в застосунку "Дія".
Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.
"Раніше через неможливість побачитися наживо багато наречених відкладали узаконення стосунків. Процес державної реєстрації шлюбу планується повністю перевести в електронну форму. Особливо актуальне одруження онлайн для військових та пар, які через війну перебувають на відстані", - сказано в повідомленні.
Як працюватиме одруження в "Дії"
* наречені заповнюють заяву про реєстрацію шлюбу через застосунок "Дія";
* одружуватиме молодят по відеозв'язку працівник ДРАЦСу;
* підписують актовий запис про шлюб "Дія.Підписом".
Нещодавно на порталі "Дія" з'явилася можливість подавати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу вибирати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія.
Тобто в такому разі нареченим необхідно було прийти до ДРАЦСу безпосередньо лише на реєстрацію шлюбу. Цією послугою вже скористалися понад 22 тис. українських пар, а після запуску вищезгаданого сервісу весь процес одруження буде цифровізовано.
"Шлюб онлайн не тільки спростить життя українців, а й стане унікальним прикладом електронного сервісу в соціальній сфері для інших країн", - зазначили в Мінцифри.
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