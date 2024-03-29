В Україні з 1 квітня подорожчає оформлення закордонного паспорта

В Україні з 1 квітня 2024 року подорожчає оформлення закордонного паспорта, оскільки "Поліграфікомбінат "Україна" змінює вартість бланків відповідного документа.

"ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" з 1 квітня 2024 року змінює вартість бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон. У зв'язку з цим зростає і загальна вартість оформлення цього документа", - сказано в повідомленні Державної мігранційної служби.

Ціни на оформлення закордонних паспортів

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав: 1598 грн (992 грн - вартість адмінпослуги та 606 грн - вартість бланка); раніше послуга коштувала 1496 грн (992 грн - вартість адмінпослуги та 504 грн - вартість бланка).

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів: 958 грн (352 грн - вартість адмінпослуги та 606 грн - вартість бланка); раніше - 856 грн (352 грн - вартість адмінпослуги та 504 грн - вартість бланка).