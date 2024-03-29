Арка дружби народів у Києві належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу - комісія УІНП

Арка дружби народів (перейменована на Арку свободи українського народу) у Києві належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу, заявляють в експертній комісії Українського інституту національної пам'яті (УІНП) із визначення належності об'єктів до символіки російської імперської політики.

"Розміщена в Хрещатому парку міста Києва Арка дружби народів, що присвячена подіям, пов'язаним зі здійсненням російської імперської політики та її глорифікацією (встановлена 1982 р. з нагоди 60-річчя утворення СРСР і 65-річчя Жовтневого перевороту 1917 року), належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу", - ідеться у висновках експертної комісії.

Зазначено, що, незважаючи на перейменування об'єкта на Арку свободи українського народу, монумент репрезентує радянські ідеологеми й конотації, тому становить загрозу національній безпеці України.

Як повідомлялося, 16 травня 2022 року Київська міська рада ухвалила рішення про декомунізацію Арки дружби народів і перейменувала її на Арку свободи українського народу.