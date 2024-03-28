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«Підпишіть петицію». МВС попередило українців про нову схему шахраїв
09:42 28.03.2024 |
Зловмисники розсилають фейкові повідомлення з проханням підписати петицію для того, щоб викрасти акаунти українців у WhatsApp.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.
"Підпишіть петицію. Залишилося зібрати зовсім небагато - розповідаємо про нову шахрайську схему", - написали в МВС.
За даними міністерства, злочинці діють за таким алгоритмом:
* пропонують проголосувати за фішинговим посиланням;
* просять увійти у WhatsApp;
* отримують доступ до вашого акаунта.
Водночас правоохоронці пояснили українцям, як вберегти себе. Для цього необхідно дотримуватись кількох правил, закрема:
* не переходьте за сумнівними посиланнями, які вам надіслали з невідомого номеру.
* перевіряйте отриману інформацію.
"Не давайте шахраям вас ошукати. В інакшому випадку - звертайтеся за допомогою до поліції. Бережіть себе", - додали в МВС.
Правоохоронці також наголосили, що посилання на офіційний сайт "Електронні петиції" виглядає так: https://petition.president.gov.ua
Шахраї в Україні
Згідно з опитуванням, жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Найчастіше ошукують під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті.
Раніше СБУ повідомила, що в Україні ліквідували понад 100 шахрайських call-центрів, які викрадали персональні дані та гроші українців. В Офісі генпрокурора повідомили, що річний оборот шахраїв становив 3 млрд гривень.
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