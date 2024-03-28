«Підпишіть петицію». МВС попередило українців про нову схему шахраїв

Зловмисники розсилають фейкові повідомлення з проханням підписати петицію для того, щоб викрасти акаунти українців у WhatsApp.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.

"Підпишіть петицію. Залишилося зібрати зовсім небагато - розповідаємо про нову шахрайську схему", - написали в МВС.

За даними міністерства, злочинці діють за таким алгоритмом:

* пропонують проголосувати за фішинговим посиланням;

* просять увійти у WhatsApp;

* отримують доступ до вашого акаунта.

Водночас правоохоронці пояснили українцям, як вберегти себе. Для цього необхідно дотримуватись кількох правил, закрема:

* не переходьте за сумнівними посиланнями, які вам надіслали з невідомого номеру.

* перевіряйте отриману інформацію.

"Не давайте шахраям вас ошукати. В інакшому випадку - звертайтеся за допомогою до поліції. Бережіть себе", - додали в МВС.

Правоохоронці також наголосили, що посилання на офіційний сайт "Електронні петиції" виглядає так: https://petition.president.gov.ua

Шахраї в Україні

Згідно з опитуванням, жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Найчастіше ошукують під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті.

Раніше СБУ повідомила, що в Україні ліквідували понад 100 шахрайських call-центрів, які викрадали персональні дані та гроші українців. В Офісі генпрокурора повідомили, що річний оборот шахраїв становив 3 млрд гривень.