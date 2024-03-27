Прокуратура повернула в державну власність Успенський собор у Каневі

За позовом Смілянської окружної прокуратури Черкаської області суд зобов'язав Київську митрополію УПЦ (МП) повернути в державну власність об'єкт культурної спадщини національного значення - Успенський (Георгіївський) собор XII століття.

"Встановлено, що виконавчий комітет Канівської міської ради у 2003 році надав дозвіл Українській православній церкві (МП) оформити право власності на пам'ятку археології. У подальшому це стало підставою для реєстрації права колективної власності. Прокурори в суді довели незаконність передачі будівлі Успенського собору. Адже законодавство встановлює пряму заборону відчуження пам'яток культурної спадщини, які перебувають у державній власності", - повідомляє Офіс генерального прокурора.

Суд визнав незаконними та скасував рішення виконкому Канівської міськради, свідоцтво про право власності на будівлю за УПЦ (МП), а також скасував державну реєстрацію речового права на об'єкт культурної спадщини національного значення.

Успенський собор - стародавній храм часів Київської Русі, збудований 1144 року князем Всеволодом Ольговичем. Орієнтовна вартість будівлі собору становить понад 8,5 млн грн.

Позовну заяву окружної прокуратури в інтересах Міністерства культури та інформаційної політики України до виконкому Канівської міської ради та Київської митрополії УПЦ (МП) суд задовольнив.

Матеріали за позовом підготовлено за інформацією Управління СБУ в Черкаській області.