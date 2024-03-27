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Прокуратура повернула в державну власність Успенський собор у Каневі
13:45 27.03.2024 |
За позовом Смілянської окружної прокуратури Черкаської області суд зобов'язав Київську митрополію УПЦ (МП) повернути в державну власність об'єкт культурної спадщини національного значення - Успенський (Георгіївський) собор XII століття.
"Встановлено, що виконавчий комітет Канівської міської ради у 2003 році надав дозвіл Українській православній церкві (МП) оформити право власності на пам'ятку археології. У подальшому це стало підставою для реєстрації права колективної власності. Прокурори в суді довели незаконність передачі будівлі Успенського собору. Адже законодавство встановлює пряму заборону відчуження пам'яток культурної спадщини, які перебувають у державній власності", - повідомляє Офіс генерального прокурора.
Суд визнав незаконними та скасував рішення виконкому Канівської міськради, свідоцтво про право власності на будівлю за УПЦ (МП), а також скасував державну реєстрацію речового права на об'єкт культурної спадщини національного значення.
Успенський собор - стародавній храм часів Київської Русі, збудований 1144 року князем Всеволодом Ольговичем. Орієнтовна вартість будівлі собору становить понад 8,5 млн грн.
Позовну заяву окружної прокуратури в інтересах Міністерства культури та інформаційної політики України до виконкому Канівської міської ради та Київської митрополії УПЦ (МП) суд задовольнив.
Матеріали за позовом підготовлено за інформацією Управління СБУ в Черкаській області.
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