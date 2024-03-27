Фінансові новини
- |
- 27.03.24
- |
- 11:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Через воєнний стан: Київ другий рік поспіль увійшов до рейтингу 30 столиць із найкращою якістю повітря
10:52 27.03.2024 |
У щорічному світовому рейтингу 2023 IQAir World Air Quality Київ увійшов до 30 столиць світу з найкращими показниками стану повітря.
Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів, передає Інтерфакс-Україна.
Розташувавшись між Мадридом і Люксембургом, столиця України посіла 22 місце в рейтингу, опинившись у "зеленій зоні",
"Приємно, що другий рік поспіль Київ входить до тридцятки міст світу з найчистішим повітрям за версією міжнародного сервісу IQAir. Варто говорити про комплексну причину такого розвитку подій. По-перше, це зниження антропогенного впливу від самого початку воєнного стану. Це і зменшення кількості підприємств, що продукують викиди в повітря, і менша кількість автомобілів на вулицях столиці - особливо в першій половині минулого року", - пояснив Прокопів.
По-друге, за його словами, завдяки активній позиції Києва міську систему моніторингу столиці з 2022 року додано до переліку джерел, що враховуються під час розрахунку світового рейтингу міст за якістю повітря.
"Безумовно, це вплинуло на об'єктивність звіту та позицію Києва в цьому списку", - зазначив Прокопів.
Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний зазначив, що порівняно з 2022 роком позиція Києва в рейтингу покращилася.
"Звіт міжнародної компанії IQAir підтвердив наші аналітичні дані, отримані за 2023 рік. Зовсім нещодавно ми звітували, що за минулий рік майже 90% часу загальний рівень забрудненості повітря в Києві був низьким або дуже низьким. Це означає, що переважну більшість часу кияни дихали чистим повітрям", - розповів Возний.
Він нагадав, що в Києві функціонує найбільша в Україні автоматизована система моніторингу якості повітря. За її роботу відповідають 53 пункти спостереження європейського зразка: 46 індикативних і сім референтних пунктів. Дані з датчиків фіксують щохвилини, зберігають на сервері та виводять у режимі реального часу на сайт і в застосунок "Київ Цифровий".
Загалом до рейтингу IQAir World Air Quality Report увійшло 114 столиць.
Серед мегаполісів із найбільш забрудненим повітрям опинилися Нью-Делі (Індія), Дака (Бангладеш), Багдад (Ірак). До списку міст із чистим повітрям - Сан-Хуан (Пуерто-Ріко), Веллінгтон (Нова Зеландія), Канберра (Австралія).
IQAir World Air Quality Report - це щорічний рейтинг, який складає міжнародна компанія IQAir з 2018 року.
У звіті представлено дані про якість повітря за показником пилу фракції PM 2,5 із 7 812 міст світу. Дані, використані у звіті, були зібрані з більш ніж 30 тис. станцій моніторингу якості повітря.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Курс гривні до всіх валют встановлюватиметься щодня, довідковий курс долара буде доповнено курсом євро - НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Світовий банк затвердив кредит DPL для України на $1,5 млрд
|Чим займався Данілов у РНБО і що буде робити його наступник Литвиненко
|Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на цю посаду голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка
|Ревнощі влади: «Слуги народу» Безугла і Третьякова вимагають карати довічним ув'язненням за «привласнення держфункцій»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Через воєнний стан: Київ другий рік поспіль увійшов до рейтингу 30 столиць із найкращою якістю повітря
|Україна приєдналася до міжнародної платформи для захисту авторських прав в інтернеті
|Кабінет пацієнта, одруження онлайн та послуги для ветеранів: Федоров розповів про очікувані послугу в застосунку «Дія»
|В Україні змінилися правила оформлення спадщини. У Мін'юсті пояснили новації
|Опалювальний сезон у Києві завершиться 28 березня - Кличко
|У ніч на неділю Україна перейде на літній час
Бізнес
|Мін'юст США подав позов проти Apple, звинувативши компанію в монополізації ринку смартфонів
|Наступник Snapdragon 7+ Gen 2: Qualcomm представила чип Snapdragon 7+ Gen 3 з ядром Cortex X4
|Пацієнт з чіпом Neuralink у мозку зіграв у шахи силою думки
|Mercedes-AMG представив новий GT43 Coupe
|Дженсен Хуанг: ШІ-галюцинації можливо виправити, а до штучного загального інтелекту залишилося 5 років
|Китайський виробник безпілотників EHang починає продаж летючого таксі
|NVIDIA представила ШІ-платформу GR00T для гуманоїдних роботів