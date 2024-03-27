Через воєнний стан: Київ другий рік поспіль увійшов до рейтингу 30 столиць із найкращою якістю повітря

У щорічному світовому рейтингу 2023 IQAir World Air Quality Київ увійшов до 30 столиць світу з найкращими показниками стану повітря.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів, передає Інтерфакс-Україна.

Розташувавшись між Мадридом і Люксембургом, столиця України посіла 22 місце в рейтингу, опинившись у "зеленій зоні",

"Приємно, що другий рік поспіль Київ входить до тридцятки міст світу з найчистішим повітрям за версією міжнародного сервісу IQAir. Варто говорити про комплексну причину такого розвитку подій. По-перше, це зниження антропогенного впливу від самого початку воєнного стану. Це і зменшення кількості підприємств, що продукують викиди в повітря, і менша кількість автомобілів на вулицях столиці - особливо в першій половині минулого року", - пояснив Прокопів.

По-друге, за його словами, завдяки активній позиції Києва міську систему моніторингу столиці з 2022 року додано до переліку джерел, що враховуються під час розрахунку світового рейтингу міст за якістю повітря.

"Безумовно, це вплинуло на об'єктивність звіту та позицію Києва в цьому списку", - зазначив Прокопів.

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний зазначив, що порівняно з 2022 роком позиція Києва в рейтингу покращилася.

"Звіт міжнародної компанії IQAir підтвердив наші аналітичні дані, отримані за 2023 рік. Зовсім нещодавно ми звітували, що за минулий рік майже 90% часу загальний рівень забрудненості повітря в Києві був низьким або дуже низьким. Це означає, що переважну більшість часу кияни дихали чистим повітрям", - розповів Возний.

Він нагадав, що в Києві функціонує найбільша в Україні автоматизована система моніторингу якості повітря. За її роботу відповідають 53 пункти спостереження європейського зразка: 46 індикативних і сім референтних пунктів. Дані з датчиків фіксують щохвилини, зберігають на сервері та виводять у режимі реального часу на сайт і в застосунок "Київ Цифровий".

Загалом до рейтингу IQAir World Air Quality Report увійшло 114 столиць.

Серед мегаполісів із найбільш забрудненим повітрям опинилися Нью-Делі (Індія), Дака (Бангладеш), Багдад (Ірак). До списку міст із чистим повітрям - Сан-Хуан (Пуерто-Ріко), Веллінгтон (Нова Зеландія), Канберра (Австралія).

IQAir World Air Quality Report - це щорічний рейтинг, який складає міжнародна компанія IQAir з 2018 року.

У звіті представлено дані про якість повітря за показником пилу фракції PM 2,5 із 7 812 міст світу. Дані, використані у звіті, були зібрані з більш ніж 30 тис. станцій моніторингу якості повітря.