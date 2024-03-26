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АНАЛІТИКА

Кабінет пацієнта, одруження онлайн та послуги для ветеранів: Федоров розповів про очікувані послугу в застосунку «Дія»

22:00 26.03.2024 |

Україна

 

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі телемарафону розповів про нові послуги, яки з'являться в застосунку «Дія» вже найближчим часом. За його словами, користувачам варто очікувати на появу медичних послуг, включно із кабінетом пацієнта.

«У найближчий час ми запустимо кабінет пацієнта і медичні push-повідомлення в «Дії». Це важливо з точки зору збереження персональних даних в медичній системі», - заявив Михайло Федоров.

Також планується запустити послуги для ветеранів, хоча чиновник не розповів, про які саме послуги йде мова.

«Послуги для ветеранів - ми над цим активно працюємо... і «Дія.Підпис» для юридичних осіб. Це все, що ми в найближчий час запустимо», - заявив очільник Мінцифри.

Крім того, наразі тривають підготовчі роботи для запуску послуги одруження онлайн.

«Це такі перші важливі нотаріальні дії, які будуть відбуватися завдяки «Дії», - сказав він, додавши, що також у планах інші нотаріальні послуги.

І вкотре Федоров згадав про можливість розмитнення авто в застосунку «Дія». Мова про цю послугу йде вже кілька років, але народні обранці все ще не прийняли необхідний для її запуску закон.

«Ми чекаємо тільки голосування у парламенті, це важливий антикорупційний законопроєкт», - зазначив Федоров.

Він також зазначив, що через «Дію» скоро можна буде відновити втрачені документи.
За матеріалами: ITC.ua
 

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