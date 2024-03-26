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Кабінет пацієнта, одруження онлайн та послуги для ветеранів: Федоров розповів про очікувані послугу в застосунку «Дія»
22:00 26.03.2024 |
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі телемарафону розповів про нові послуги, яки з'являться в застосунку «Дія» вже найближчим часом. За його словами, користувачам варто очікувати на появу медичних послуг, включно із кабінетом пацієнта.
«У найближчий час ми запустимо кабінет пацієнта і медичні push-повідомлення в «Дії». Це важливо з точки зору збереження персональних даних в медичній системі», - заявив Михайло Федоров.
Також планується запустити послуги для ветеранів, хоча чиновник не розповів, про які саме послуги йде мова.
«Послуги для ветеранів - ми над цим активно працюємо... і «Дія.Підпис» для юридичних осіб. Це все, що ми в найближчий час запустимо», - заявив очільник Мінцифри.
Крім того, наразі тривають підготовчі роботи для запуску послуги одруження онлайн.
«Це такі перші важливі нотаріальні дії, які будуть відбуватися завдяки «Дії», - сказав він, додавши, що також у планах інші нотаріальні послуги.
І вкотре Федоров згадав про можливість розмитнення авто в застосунку «Дія». Мова про цю послугу йде вже кілька років, але народні обранці все ще не прийняли необхідний для її запуску закон.
«Ми чекаємо тільки голосування у парламенті, це важливий антикорупційний законопроєкт», - зазначив Федоров.
Він також зазначив, що через «Дію» скоро можна буде відновити втрачені документи.
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