Фінансові новини
- |
- 26.03.24
- |
- 14:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Опалювальний сезон у Києві завершиться 28 березня - Кличко
13:46 26.03.2024 |
Опалювальний сезон у Києві, з огляду на значне потепління, яке прогнозують синоптики, планують завершити в четвер, 28 березня, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
"Тож уже з цього четверга місто розпочне процес відключення від опалення будівель", - написав Кличко в телеграм-каналі.
Він нагадав, що централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі.
"Тому як для її розгортання, так і для переходу в літній режим необхідно кілька днів. З огляду на це, з 28 березня ми розпочинаємо процес відключення. Дострокове завершення опалювального сезону надасть змогу столиці заощадити енергоносії та не витрачати без потреби природний газ. А жителям міста - заощадити на оплаті за опалення", - пояснив мер.
Відключення систем опалення в закладах охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також установах і закладах соціального обслуговування відбувається за письмовими заявками їхніх керівників.
"Незважаючи на колосальні ризики та ворожі обстріли, Київ пройшов опалювальний сезон стабільно та без збоїв у роботі систем життєзабезпечення", - наголосив Кличко.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Ревнощі влади: «Слуги народу» Безугла і Третьякова вимагають карати довічним ув'язненням за «привласнення держфункцій»
ТОП-НОВИНИ
|У ВМС ЗСУ розповіли про ураження «Нептуном» захопленого росіянами корабля «Костянтин Ольшанський»
|Реконструкція харківської ТЕЦ-5 триватиме не один рік - директор
|НАБУ і САП взялися за голову АМКУ після розслідування «Схем» про майно його родини на 70 мільйонів
|Голова Укргідроенерго: На відновлення ДніпроГЕС потрібні роки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Опалювальний сезон у Києві завершиться 28 березня - Кличко
|У ніч на неділю Україна перейде на літній час
|Українці з квітня зможуть у «Дії» подавати заяви про знищене майно до Міжнародного реєстру збитків
|В Україні 4,9 млн зареєстрованих переселенців - Мінсоцполітики
|Україна отримала перші 12 модульних мостів від Світового банку
|Через обстріл ДніпроГЕС стався витік нафтопродуктів у Дніпро
Бізнес
|Пацієнт з чіпом Neuralink у мозку зіграв у шахи силою думки
|Mercedes-AMG представив новий GT43 Coupe
|Дженсен Хуанг: ШІ-галюцинації можливо виправити, а до штучного загального інтелекту залишилося 5 років
|Китайський виробник безпілотників EHang починає продаж летючого таксі
|NVIDIA представила ШІ-платформу GR00T для гуманоїдних роботів
|США хочуть ввести санкції проти таємної китайської мережі чіпів Huawei
|NVIDIA і Johnson & Johnson об'єднують зусилля щодо впровадження ШІ в хірургічних операціях