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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Опалювальний сезон у Києві завершиться 28 березня - Кличко

13:46 26.03.2024 |

Україна

Опалювальний сезон у Києві, з огляду на значне потепління, яке прогнозують синоптики, планують завершити в четвер, 28 березня, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Тож уже з цього четверга місто розпочне процес відключення від опалення будівель", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він нагадав, що централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі.

"Тому як для її розгортання, так і для переходу в літній режим необхідно кілька днів. З огляду на це, з 28 березня ми розпочинаємо процес відключення. Дострокове завершення опалювального сезону надасть змогу столиці заощадити енергоносії та не витрачати без потреби природний газ. А жителям міста - заощадити на оплаті за опалення", - пояснив мер.

Відключення систем опалення в закладах охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також установах і закладах соціального обслуговування відбувається за письмовими заявками їхніх керівників.

"Незважаючи на колосальні ризики та ворожі обстріли, Київ пройшов опалювальний сезон стабільно та без збоїв у роботі систем життєзабезпечення", - наголосив Кличко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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