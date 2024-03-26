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У ніч на неділю Україна перейде на літній час

10:24 26.03.2024 |

Україна

 

У ніч на неділю, 31 березня, Україна перейде на літній час: о 3:00 годинники буде переведено на одну годину вперед.

Як повідомлялося, ще 2021 року Верховна Рада не змогла ухвалити закон про скасування сезонної зміни часу, який пропонує зафіксувати зимовий час UTC +2 за міжнародною системою Coordinated Universal Time в Україні.

Народні депутати говорили про можливість скасувати урядову постанову від 13 травня 1996 р. про порядок обчислення часу на території України, скасувавши перехід на літній час, однак Кабінет Міністрів не ухвалив відповідного рішення.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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