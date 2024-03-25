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Українці з квітня зможуть у «Дії» подавати заяви про знищене майно до Міжнародного реєстру збитків
13:22 25.03.2024 |
Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України, буде відкрито для прийому заяв за тиждень.
Про це повідомили у Міністерстві юстиції України в понеділок, пише "Європейська правда".
Про старт технічного запуску міжнародного Реєстру збитків планують оголосити на Міжнародній конференції "Відновлення справедливості для України", що відбудеться в Гаазі. На заході будуть присутні глави МЗС та мін'юстів країн Євросоюзу.
Реєстр збитків - це система обліку заяв фізичних, юридичних осіб та держави Україна про відшкодування збитків, втрат, шкоди від агресії Росії проти України.
Спочатку в Реєстрі прийматимуть заяви від однієї категорії заявників, хоча у майбутньому загалом Реєстр буде налічувати 40 категорій, повідомили у міністерстві.
Категорії заяв охоплюватимуть: втрату життя, катування та сексуальне насильство, тілесні ушкодження, примусове переміщення та примусове переселення осіб, втрату майна та доходу, інші форми економічних збитків, пошкодження критичної інфраструктури та інших державних об'єктів, збитки, завдані історико-культурній спадщині, збитки довкіллю тощо.
Кожна категорія матиме свої правила подання. Для прийому заяв створено цифрову платформу та передбачено, що всі заяви будуть тільки у цифровому форматі.
Міжнародний Реєстр збитків є першою складовою глобального Компенсаційного механізму, розробку якого ініціювало Міністерство юстиції України у травні 2022 року разом з міжнародними партнерами. Компенсаційний механізм складається з Реєстру збитків, Компенсаційної комісії та Фонду.
"На нас чекає старт роботи міжнародної комісії, яка буде присуджувати компенсації, орієнтовно на її створення піде щонайменше рік.
Паралельно йдуть перемовини з партнерами щодо відкриття Компенсаційного фонду, наповнення якого планується за рахунок заарештованих активів РФ. Попереду ще дуже багато роботи", - прокоментувала Ірина Мудра, заступниця міністра юстиції та керівниця напряму розробки міжнародного Компенсаційного механізму.
Раніше у інтерв'ю "ЄП" Маркіян Ключковський, виконавчий директор Реєстру збитків, розповів, у який спосіб будуть домагатися від Росії коштів для виплати компенсацій українцям.
Ключковський повідомив, що українці, чиє житло під час повномасштабного вторгнення Росії могло постраждати внаслідок влучання українських снарядів чи уламків ракет, також зможуть подавати заявки до Реєстру збитків для отримання компенсацій.
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