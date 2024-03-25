Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні 4,9 млн зареєстрованих переселенців - Мінсоцполітики

09:55 25.03.2024 |

Україна

 

В Україні налічується 4,9 млн зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб (ВПО), повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Війна, розпочата російською федерацією, змусила багатьох українців покинути свої домівки, рятуючись від ворожих обстрілів або окупації... Загалом на сьогодні, з урахуванням тих ВПО, які перемістилися після 2014 року, в Україні налічується 4,9 млн ВПО", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що кількість тих, хто став внутрішньо переміщеною особою або повторно перемістився з 2022 року, сягнула 3,5 млн.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,9075
  0,0159
 0,04
EUR
 1
 42,1252
  0,3441
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7928  0,15 0,40 39,3600  0,20 0,51
EUR 42,0680  0,04 0,10 42,8632  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на 22.03.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7500  0,14 0,36 38,8100  0,11 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес