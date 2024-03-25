В Україні 4,9 млн зареєстрованих переселенців - Мінсоцполітики

В Україні налічується 4,9 млн зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб (ВПО), повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Війна, розпочата російською федерацією, змусила багатьох українців покинути свої домівки, рятуючись від ворожих обстрілів або окупації... Загалом на сьогодні, з урахуванням тих ВПО, які перемістилися після 2014 року, в Україні налічується 4,9 млн ВПО", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що кількість тих, хто став внутрішньо переміщеною особою або повторно перемістився з 2022 року, сягнула 3,5 млн.

