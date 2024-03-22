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Україна отримала перші 12 модульних мостів від Світового банку

16:51 22.03.2024 |

Україна

Україна отримала перші 12 модульних мостів від Світового банку

 

В Україну доставлено перші 12 модульних мостів від проєкту Світового Банку "Відновлення основної логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)". Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Модульні конструкції будуть встановлені на місці зруйнованих внаслідок бойових дій мостів.

Загальна довжина мостів - 475 метрів, вартість - понад $15 млн. Закупівлю обладнання здійснив підрозділ ООН UNOPS Ukraine.

Найближчими тижнями очікується постачання ще шести мостових систем загальною довжиною 238 метрів, а також проведення навчання щодо їх встановлення.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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