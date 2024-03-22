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АНАЛІТИКА

Через обстріл ДніпроГЕС стався витік нафтопродуктів у Дніпро

14:23 22.03.2024 |

Україна

Через обстріл ДніпроГЕС стався витік нафтопродуктів у ДніпроОбстріл російськими військами ДніпроГЕС у Запоріжжі вночі 22 березня спричинив витік нафтопродуктів у Дніпро.

Про це повідомила пресслужба Держекоінспекції.

"Внаслідок влучання в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів, витік нафтопродуктів у водний об'єкт р. Дніпро, фахівцями Інспекції відібрані проби води з метою лабораторного дослідження", - йдеться в повідомленні.

Спеціалісти Державної екологічної інспекції Південного округу оперативно оглянули постраждалі території з метою визначення нанесених збитків довкіллю. Інспектори відібрали проби ґрунту для проведення лабораторних досліджень та відповідних розрахунків.

Також було визначено площі засмічення відходами руйнації у Запоріжжі:

* по вул. Славутича понад 7200м2.
* по вул. Петра Сагайдачного (Бородинській) понад 300м2.

Всі отримані матеріали будуть передані до Оперативного штабу при ДЕІ та правоохоронців.
За матеріалами: Економічна правда
 

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