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Через обстріл ДніпроГЕС стався витік нафтопродуктів у Дніпро
14:23 22.03.2024 |
Обстріл російськими військами ДніпроГЕС у Запоріжжі вночі 22 березня спричинив витік нафтопродуктів у Дніпро.
Про це повідомила пресслужба Держекоінспекції.
"Внаслідок влучання в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів, витік нафтопродуктів у водний об'єкт р. Дніпро, фахівцями Інспекції відібрані проби води з метою лабораторного дослідження", - йдеться в повідомленні.
Спеціалісти Державної екологічної інспекції Південного округу оперативно оглянули постраждалі території з метою визначення нанесених збитків довкіллю. Інспектори відібрали проби ґрунту для проведення лабораторних досліджень та відповідних розрахунків.
Також було визначено площі засмічення відходами руйнації у Запоріжжі:
* по вул. Славутича понад 7200м2.
* по вул. Петра Сагайдачного (Бородинській) понад 300м2.
Всі отримані матеріали будуть передані до Оперативного штабу при ДЕІ та правоохоронців.
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