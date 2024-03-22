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ДніпроГЕС. Проїзд греблею обіцяють поновити максимум за добу
13:34 22.03.2024 |
Після російського ракетного удару рух через греблю Дніпровської гідроелектростанції був перекритий - його мають відновити максимум через добу. Про це повідомив голова обладміністрації Іван Федоров.
Наразі рух автівок через ДніпроГЕС перекрито, частина критичної інфраструктури постраждала - там працюють відповідні служби, заявив він.
За словами Федорова, відновити рух вдасться "найближчими годинами", а як максимум на це піде доба.
Згодом посадовець повідомив, що був зібраний штаб з відновлення руху на ДніпроГЕС: "Сьогодні буде зроблено все можливо для того, щоб в найкоротший час ми відновили рух".
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