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В Україні запустили «Єдину ветеранську лінію»
22:48 20.03.2024 |
В Україні запустили телефонну підтримку для ветеранів - "Єдину ветеранську лінію". Це є важливим кроком нової ветеранської політики на підтримку українських захисників та їхніх рідних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністрество у справах ветеранів.
Як розповіли у відомстві, наразі "Єдина ветеранська лінія" працює щодня з 08:00 до 20:00 у тестовому режимі.
За телефоном 0 800 505 217 кваліфіковані фахівці нададуть консультацію з нагальних питань ветеранам і ветеранкам, членам їхніх сімей, а також родинам полеглих воїнів.
"Долучайтеся до тестування - ваші питання важливі для нас", - сказано у повідомленні.
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