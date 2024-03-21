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АНАЛІТИКА

В Україні запустили «Єдину ветеранську лінію»

22:48 20.03.2024 |

Україна

 

В Україні запустили телефонну підтримку для ветеранів - "Єдину ветеранську лінію". Це є важливим кроком нової ветеранської політики на підтримку українських захисників та їхніх рідних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністрество у справах ветеранів.

Як розповіли у відомстві, наразі "Єдина ветеранська лінія" працює щодня з 08:00 до 20:00 у тестовому режимі.

За телефоном 0 800 505 217 кваліфіковані фахівці нададуть консультацію з нагальних питань ветеранам і ветеранкам, членам їхніх сімей, а також родинам полеглих воїнів.

"Долучайтеся до тестування - ваші питання важливі для нас", - сказано у повідомленні.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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