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Національне військове меморіальне кладовище розташують у Фастівському районі
23:23 15.03.2024 |
Визначено місце розташування майбутнього Національного військового меморіального кладовища, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").
"Воно буде розміщено у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області", - написав Гончаренко в телеграм-каналі.
Він зазначив, що кінцевий термін проєктування - до 30 липня 2025 року.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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