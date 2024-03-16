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АНАЛІТИКА

Національне військове меморіальне кладовище розташують у Фастівському районі

23:23 15.03.2024 |

Україна

 

Визначено місце розташування майбутнього Національного військового меморіального кладовища, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Воно буде розміщено у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області", - написав Гончаренко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що кінцевий термін проєктування - до 30 липня 2025 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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