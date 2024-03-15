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В Україні запрацює польсько-український центр протезування для ветеранів
09:56 15.03.2024 |
В Україні буде створено польсько-український центр протезування для ветеранів. У майбутньому також розглядається можливість організувати виготовлення протезів.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Створенням сучасного центру протезування та реабілітації в Україні займаються представники польської компанії EnForce Medical Technologies і фондів "Польща допомагає Україні", Siepomaga та Solidarity Fund.
Для облаштування центру наразі триває пошук належного приміщення. Там люди зможуть отримати протезування та пройти реабілітацію.
Також розглядається можливість організувати в майбутньому центрі виробництво протезів.
Усі технологічні процеси, які для цього необхідні, будуть перенесені з Польщі в Україну.
Раніше повідомлялося, що спеціальний правовий режим "Дія.City" планують поширити на виробників біонічних протезів. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, поширення "Дія.City" на компанії-виробники біонічних протезів важливо для забезпечення українських захисників та захисниць.
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