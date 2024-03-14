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АНАЛІТИКА

Повертатися в Україну планують лише 38% біженців у Польщі. Рік тому їх було більше половини

17:06 14.03.2024 |

Україна

 

Кількість українських біженців у Польщі, які планують повернутися на Батьківщину у майбутньому, впала за рік з 55% до 38%. Водночас і кількість українців, які вирішили залишитись у Польщі, зменшилася до 19% з 36%.

Про це свідчать результати дослідження аналітичного центру міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Зокрема, наразі 43% українців, що перебувають у Польщі кажуть, що важко визначитися з планами щодо повернення додому. 19% сказали, що планують залишитися у Польщі. Водночас до 38% впала кількість біженців, які планують повернутися в Україну. З них 15% не приїдуть в Україну найближчі 5 років, 13% повернуться протягом пів року і 10% - протягом року.

Для порівняння, у квітні минулого року 36% українців планували лишитися у Польщі, 7% мали на меті переїхати із Польщі в іншу країну, 55% планували повернутися в Україну. 82% українців, які планували повертатися, відповіли, що приїдуть в Україну після перемоги.

"Наше дослідження показує, що кількість тих, хто однозначно планував залишитися у Польщі зменшилася на 17% порівняно з минулим роком. Це гігантська цифра з огляду на кількість українців, що живуть у Польщі. Гарна новина для України полягає у надії на повернення великої кількості людей", - каже засновник Gremi Personal Євген Кіріченко.

Утім, за його словами, головне та складне питання для українського уряду - мотивація людей повернутися на батьківщину. На думку Кіріченка, найбільше потрібно працювати з людьми, які досі вагаються у своєму рішенні.

Опитування проводилося методом електронного анкетування з грудня 2023-го по березень 2024 року. У ньому взяли участь 1150 українців у Польщі.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Польща
 

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