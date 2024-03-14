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АНАЛІТИКА

Застосунок «Київ Цифровий» оновив сервіс "Рух транспорту"

09:31 14.03.2024 |

Україна

 

У застосунку "Київ Цифровий" на основі побажань користувачів додано фунікулер у розділ "Рух транспорту", повідомляє департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Тепер користувачі бачитимуть на карті станції фунікулера, дізнаються розклад його роботи та вартість проїзду.

"Ми постійно працюємо над поліпшенням нашого сервісу та долучаємо нові функції, щоб користуватися застосунком стало інтуїтивно зрозуміло всім, незалежно від віку", - розповіла директорка департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Вікторія Іцкович.

В оновленні в "Київ Цифровий" також додано мапу виходів зі станцій метро та наявність ліфтів для маломобільних груп населення. Наразі ця інформація доступна для станцій Голосіївська, Васильківська, Виставковий центр, Іподром, Теремки, Червоний Хутір і Святошин.

Зазначено, що за три роки роботи застосунку 160 тис. користувачів зверталися з пропозиціями покращень і нововведень до служби підтримки міста. З цих звернень фахівці "Києва Цифрового" впровадили можливість переглядати маршрут і графік транспорту онлайн, безконтактно оплачувати проїзд у всіх видах муніципального транспорту. Крім того, замінили паперові квитки на електронні та запустили англомовну версію застосунку.

Нова версія застосунку "Київ Цифровий" уже доступна для безоплатного завантаження на смартфонах з iOS та Android.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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