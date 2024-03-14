Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна відкрила код програми «Дія»

22:42 13.03.2024 |

Україна, Новини IT

 

Фахівці з інших країн тепер можуть використовувати, імпортувати код мобільного застосунку "Дія" для запуску власних державних сервісів, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Фахівці зможуть створити аналог "Дії" або інший застосунок, схожий на неї, але для цього, звісно, треба буде приєднатися до публічної ліцензії", - написав Федоров у телеграм-каналі в середу.

За його словами, крім загального коду серверної та мобільної частини застосунку, фахівці "Дії" додали "Посвідчення водія" і послугу "Витяг про несудимість" як приклади логіки роботи застосунку з даними.

Федоров додав, що з часом послуг і документів у відкритому коді буде більше.

Крім того, він закликав айті-фахівців, які працюватимуть із кодом, аналізувати його і пропонувати покращення для "Дії".

Федоров також зазначив, що дані українців у цілковитій безпеці, адже у відкритому коді немає доступу до реєстрів.

"Якщо айтівець захоче зробити "запит у реєстр", то спеціально для цього в тестове середовище завантажили вигаданих користувачів із вигаданими даними. На цих користувачах можна перевірити логіку роботи з інформацією", - пояснив віцепрем'єр.

Проєкт реалізується за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа та фінансує Швейцарія.

Як повідомлялося, 14 лютого Кабінет Міністрів ухвалив рішення відкрити код програми "Дія" для розробників з інших країн світу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,7878
  0,2954
 0,77
EUR
 1
 42,4183
  0,3769
 0,90

Курс обміну валют на вчора, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3630  0,16 0,43 38,9193  0,22 0,57
EUR 41,8400  0,16 0,39 42,6200  0,21 0,50

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7400  0,25 0,65 38,7600  0,26 0,68
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес