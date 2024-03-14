Україна відкрила код програми «Дія»

Фахівці з інших країн тепер можуть використовувати, імпортувати код мобільного застосунку "Дія" для запуску власних державних сервісів, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Фахівці зможуть створити аналог "Дії" або інший застосунок, схожий на неї, але для цього, звісно, треба буде приєднатися до публічної ліцензії", - написав Федоров у телеграм-каналі в середу.

За його словами, крім загального коду серверної та мобільної частини застосунку, фахівці "Дії" додали "Посвідчення водія" і послугу "Витяг про несудимість" як приклади логіки роботи застосунку з даними.

Федоров додав, що з часом послуг і документів у відкритому коді буде більше.

Крім того, він закликав айті-фахівців, які працюватимуть із кодом, аналізувати його і пропонувати покращення для "Дії".

Федоров також зазначив, що дані українців у цілковитій безпеці, адже у відкритому коді немає доступу до реєстрів.

"Якщо айтівець захоче зробити "запит у реєстр", то спеціально для цього в тестове середовище завантажили вигаданих користувачів із вигаданими даними. На цих користувачах можна перевірити логіку роботи з інформацією", - пояснив віцепрем'єр.

Проєкт реалізується за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа та фінансує Швейцарія.

Як повідомлялося, 14 лютого Кабінет Міністрів ухвалив рішення відкрити код програми "Дія" для розробників з інших країн світу.