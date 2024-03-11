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Українські біженці можуть отримати посвідчення водія вже у 27 країнах Європи
15:54 11.03.2024 |
Міжнародна доставка посвідчення водія для українців доступна вже в 27 країнах Європи.
"Відсьогодні ця послуга доступна також у Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії", - повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Він нагадав,що сервіс було запущено майже п'ять місяців тому, щоб українці за кордоном мали можливість швидко та зручно обміняти водійські документи.
"Оформити заявку можна через Кабінет водія. На сьогодні наші громадяни обміняли понад 5 тис. водійських документів за допомогою послуги міжнародної доставки", - додав Клименко.
Як повідомлялося, з 6 лютого міжнародна доставка посвідчень водія доступна також у Словенії, Хорватії, Чорногорії, Бельгії та Швейцарії.
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