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У Києві поновлять роботу станції метро «Дніпро». Вона не працювала з початку повномасштабної війни
15:54 07.03.2024 |
Із 8 березня станція київського метро "Дніпро", що на "червоній" лінії, відновить роботу у звичайному режимі.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Зазначається, що станція працюватиме з 05:41 до 22:36.
Як наголосили у КМДА, станція "Дніпро" - наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки.
Нагадаємо, що станція "Дніпро" не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення.
За матеріалами:
БізнесЦензор
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