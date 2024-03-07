Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Штрафи за порушення, зафіксовані WIM-комплексами, можна буде сплатити в «Дії»

10:47 07.03.2024 |

Україна

 

Державна служба з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") до кінця 2024 року здійснить інтеграцію проєкту фіксації порушень габаритно-вагових параметрів, зафіксованих комплексами Weight-in-Motion (WIM), з "Дією".

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" заступник голови "Укртрансбезпеки" з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Валерій Кулик-Куличенко, порушники зможуть отримувати сповіщення й сплачувати штрафи в застосунку "Дія".

"Ми плануємо інтеграцію, щоб порушники габаритно-вагових параметрів, зафіксованих WIM, могли бачити постанови про допущені порушення в "Дії". Безпосередньо в застосунку вони зможуть сплатити штрафи", - сказав він агентству.

За словами заступника голови служби, реалізація інновації значно прискорить процес отримання повідомлень про штрафи порушниками вимог габаритно-вагового режиму. Наразі вони отримують їх через "Укрпошту". Також є можливість перевірити наявність постанов про порушення на сторінці "Укртрансбезпеки".

Кулик-Куличенко висловив сподівання, що ініціативу буде реалізовано до кінця 2024 року.

"Будь-яка цифрова ініціатива потребує фінансування, тим паче така глобальна інтеграція. Для її реалізації нам треба інтегруватися не лише з "Дією", а й із кількома іншими системами", - сказав він.

В Україні встановлені й працюють 50 WIM-комплексів у 20 областях, переважно на автошляхах, побудованих у 2020-2021 роках.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2664
  0,1279
 0,33
EUR
 1
 41,5918
  0,0545
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0685  0,12 0,31 38,5869  0,10 0,27
EUR 41,4269  0,01 0,03 42,1538  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3200  0,05 0,13 38,3600  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес